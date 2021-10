Sedute sul marciapiede, due studentesse vengono investite da un'auto

Due studentesse erano sedute su un marciapiede, quando un'auto in sosta – urtata da un'altra macchina in manovra – ha finito per investirle: si sono vissuti attimi di grande apprensione nel parcheggio dell'istituto Einaudi di Chiari, stamattina verso le 8.40; tanto che è stato allertato anche l'elisoccorso, decollato da Brescia e sopraggiunto in sostegno del personale medico di tre ambulanze.

Per fortuna le ragazze – due coetanee di 18 anni – si sono lentamente riprese e le loro condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto. Sono state accompagnate all'ospedale Mellino Mellini di Chiari con le autolettighe e lì ricoverate per accertamenti a circa un'ora dalla chiamata dal 112. Nulla di preoccupante, come scritto poc'anzi; alla fine si è trattato solamente di un grande, iniziale spavento.