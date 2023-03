Ennesimo scempio ambientale: strage di pesci nella roggia

Una moria diffusa di pesci: se ne conterebbero almeno decine tra quelli che popolano la roggia Castrina di Chiari, in pieno centro al paese. I video e le fotografie (© Gatta/Bresciatoday.it) lasciano ben poco spazio all'immaginazione.

L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini, nella mattinata di lunedì 20 marzo: la seriola si era improvvisamente riempita di pesci morti. Subito allertata anche l'amministrazione comunale, che si è attivata mobilitando le autorità competenti: i carabinieri del Nucleo forestale, i vertici del Consorzio di bonifica Oglio Mella, che gestisce il corso d'acqua, e l'ufficio provinciale di Ittiologia.

Effettuati i sopralluoghi e i rilievi, si attendono ora i risultati delle analisi sui campioni prelevati per chiarire se la moria sia dovuta allo sversamento di qualche sostanza inquinante nella roggia o al basso livello d'acqua, come ipotizzato dal Consorzio di bonifica. Non è un episodio isolato: già sabato mattina decine di pesci morti erano stati segnalati nella seriola Vecchia che attraversa la campagna di Chiari.