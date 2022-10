Ragazzo trovato senza vita in casa, l'allarme dei vicini: era morto da giorni

E' giallo a Chiari sul ritrovamento di una persona senza vita in una palazzina di Via Matteotti: ma dai primi accertamenti prende piede l'ipotesi dell'overdose. Serata movimentata nel quartiere residenziale a due passi dalle vie del centro: c'è stato un lungo viavai di carabinieri e forze dell'ordine, ambulanze e sanitari, fino all'arrivo della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma.

L'allarme lanciato dai vicini

L'allarme sarebbe stato lanciato dai vicini di casa, allertati dal fortissimo odore che a quanto pare fuoriusciva dall'appartamento al primo piano. Una volta sfondata la porta, con l'intervento dei Vigili del Fuoco, la macabra scoperta: in casa giaceva ormai esanime un giovane di circa 30 anni - poi successivamente identificato.

Probabilmente era già morto da qualche giorno. L'abitazione sarebbe stata trovata in gran disordine: sarebbe stata trovata anche della droga. La salma è stata ricomposta e trasferita in obitorio: come richiesto dalla magistratura, verrà sottoposta ad autopsia per ricostruire esattamente le cause della morte. Si cercherà anche di individuare lo spacciatore che gli ha venduto la dose purtroppo fatale.