Vittima di un malore, uomo di 45 anni trovato morto in strada

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto lungo via Brescia a Chiari, nei pressi di un distributore di carburante. A notare il corpo esanime, verso le 15 di giovedì 18 aprile, sarebbe stato un passante, che ha allertato il numero unico per le emergenze.

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Immediato anche l’intervento dei carabinieri di Chiari, che hanno effettuato gli accertamenti del caso: non sarebbero stati trovati segni di violenza ed è stata esclusa l’eventuale responsabilità di terze persone. Non ci sarebbero quindi dubbi sulle cause naturali all’origine del decesso.