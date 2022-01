Tutto il paese in lutto: addio a Leonardo Ferrari, morto il giorno del funerale della moglie

Se n’è andato il giorno dell’ultimo saluto all’adorata moglie Margherita: il grande cuore di Leonardo Ferrari si è fermato per sempre a poche ore dal funerale della donna, gettando nello sconforto l’intera comunità di Chiari.

In paese lo conoscevano e stimavano tutti: imprenditore e punto di riferimento per tutta la cittadina franciacortina, era presidente onorario della Quadra di Cortezzano e della locale sezione dell’Avis. Si è spento mercoledì, dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. Lo scorso lunedì aveva dovuto dire addio alla compagna di una vita: Margherita Duci.

A comunicare la morte di Ferrari è stato il sacerdote don Oscar La Rocca proprio mentre celebrava il funerale della moglie. Una notizia che ha lasciato tutti sotto shock.

“Anche stavolta ci hai spiazzati: sapevamo della tua cagionevole salute, ma mai ci saremmo aspettati questo, e meno ancora nel giorno del funerale della tua amata Margherita. Eravate inseparabili, e anche stavolta siete partiti assieme”, si legge sulla pagina Facebook di Marco Delpanno, attuale presidente della Quadra di Cortezzano.

Anche il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi e tutta l'Amministrazione comunale hanno espresso “profondo cordoglio per un lutto che sottrae alla comunità una figura di riferimento”.

Lascia nel dolore i figli Rosa, Patriza e Piergiorgio, e gli adorati nipoti. L’ultimo saluto sabato pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa di San Faustino e Giovita.