Non si ferma all'alt, nell'auto 40 grammi di cocaina: ragazzo in manette

Fuga rocambolesca dai carabinieri: in auto nascondeva 40 grammi di cocaina. In manette un 30enne di origini albanesi: insieme a lui c'era un'altra persona la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. E' successo in pieno centro a Chiari: il mezzo è stato avvistato da una gazzella che ha acceso i lampeggianti per un controllo.

In fuga dai carabinieri

Il giovane alla guida però non si è fermato, anzi: ha pigiato sull'acceleratore e ha cercato di seminare i militari fuggendo verso Coccaglio. Ma tempo pochi chilometri ed è stato raggiunto dalla pattuglia: la successiva perquisizione ha permesso di individuare la droga, già suddivisa in piccole dosi probabilmente per la vendita. L'arresto è stato convalidato: il 30enne è già in carcere, dovrà rispondere di spaccio e resistenza.