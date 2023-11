Una vita dietro il bancone, tra caffè e aperitivi: morto storico barista

Per decenni dietro al bancone, a servire caffè e aperitivi. Chiari piange la scomparsa di Giovanni, per tutti Franco, Libretti: lo storico titolare del bar Moderno di Chiari si è spento nei giorni scorsi, all’età di 76 anni, tra le braccia della moglie Santina: compagna di vita e lavoro.

Insieme a lei nel 1980 aveva aperto lo storico locale di piazza Martiri della Libertà: luogo di ritrovo per generazioni di clarensi, frequentato anche dagli impiegati degli uffici comunali, situati a poca distanza, e per alcuni anni anche sede dello Juventus Club. Caffè e aperitivi, ma anche ristorante e sala giochi: un punto di riferimento per la cittadina franciacortina che aveva abbassato per sempre la serranda nel 2019.

Una vita per il suo locale e la famiglia, segnata da un lutto quasi impossibile da superare: nel 2015 Franco e la moglie Santina avevano pianto la morte del figlio Massimiliano, stroncato da un malore improvviso a soli 44 anni.

La notizia della morte di Libretti ha addolorato profondamente la comunità di Chiari e decine di persone sono attese per l’ultimo saluto. Il funerale sarà celebrato alle 10 di domani, lunedì 6 novembre, nel Duomo della cittadina Franciacortina. Oltre alla moglie Santina, lascia nel dolore l’adorata nipote Abigayle.