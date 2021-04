Intossicati dal monossido: mamma, papà e bambini portati al Civile di Brescia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido in via San Sebastiano a Chiari.

Pare che il gas si sia diffuso nell'appartamento dalla caldaia guasta, provocando mal di testa e nausea a mamma, papà e ai loro quattro bambini.

Sono stati portati tutti in ospedale per accertamenti: i piccoli sono stati ricoverati al Pediatrico del Civile in codice giallo. Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri, tre ambulanze e due automediche.