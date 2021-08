Balli proibiti la notte di Ferragosto: discoteca bresciana chiusa per 5 giorni

Feste e balli proibiti durante la notte di Ferragosto: i carabinieri di Chiari hanno chiuso una discoteca per non aver rispettato la normativa per il contenimento del contagio da Covid-19.

All’interno del locale era stato organizzata un party privato con balli al chiuso nonostante fosse consentito soltanto il servizio bar ai tavoli all’esterno. Al titolare, già noto alle forze dell’ordine, è stata applicata una multa, oltre alla chiusura del locale per cinque giorni.