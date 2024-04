È Mirco Morselli, 45enne residente a Casalmoro, l'uomo trovato morto giovedì in un sottopasso ferroviario a Chiari, luogo dove l'uomo era solito rifugiarsi per dormire e cercare riparo.

A dare l'allarme è stata un'amica, che spesso lo ospitava a casa per dargli un po' di conforto. La donna ha allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Sul corpo non stati trovati segni di violenza: nessun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso, avvenuto probabilmente durante il sonno.