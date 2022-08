Camionista ubriaco fradicio in contromano sull'autostrada: sfiorata la strage

Viaggiava in direzione di Brescia, ma nella carreggiata riservata ai veicoli diretti a Milano. Una pericolosa e folle corsa in contromano che è proseguita per diversi chilometri lungo l'autostrada A35, nonostante i numerosi tentativi della polizia stradale di bloccare il camion. Gli agenti del distaccamento di Chiari hanno infatti provato in ogni modo a fermare il mezzo pesante, ma il conducente avrebbe tirato dritto: alla vista delle pattuglie avrebbe addirittura pigiato sull'acceleratore, seminando il panico lungo la Brebemi.

È successo nella notte di domenica tra Bariano - comune della Bergamasca - e Chiari: solo il celere intervento della polizia ha evitato una strage. Ricevuta la segnalazione, il camion è stato intercettato ma - come detto - l'uomo al volante non voleva saperne di fermarsi, così è scattata la chiusura dei caselli d'ingresso dell'autostrada.

Mentre una macchina della Stradale seguiva la folle corsa, un’altra pattuglia è intervenuta alla barriera di Chiari Est, dove il mezzo pesante doveva obbligatoriamente transitare. Dopo aver reso la zona il più visibile possibile, azionando ogni sistema di segnalazione acustico e luminoso, gli agenti hanno messo in sicurezza gli automobilisti incolonnati: sono stati fatti scendere dai propri veicoli e portati oltre il new jersey, al riparo da ogni pericolo.

Quando il camion è giunto all’altezza della barriera si è schiantato contro l’auto della Stradale che faceva da scudo ai veicoli incolonnati. Nonostante l’impatto, il camionista non si è arreso e ha tentato di proseguire la propria corsa. A bloccarlo ci hanno pensatoi i poliziotti.

Poi sono scattati i controlli di rito: l'uomo - un 22enne di nazionalità Ucraina - presentava un tasso alcolemico di 2.62 grammi litro, superiore di ben 5 volte rispetto al limite fissato dalla legge. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il conseguente ritiro della patente. Il camion è invece finito sotto sequestro.