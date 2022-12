Un boato, il fumo, la puzza: esplosione in un impianto di biogas

Un boato, il fumo, il cattivo odore: esplosione all'impianto di biogas di Via Vecchia per Pontoglio a Chiari, sulla Strada provinciale 61. Venerdì sera intorno alle 21.30, per cause in corso di accertamento, all'interno di una delle vasche di lavorazione dei materiali si è scatenata una deflagrazione.

Il boato si è sentito, eccome: sono stati i residenti i primi ad allertare il 112. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici di Arpa, che hanno raccolto dati e campioni per analizzare l'aria e il terreno. Non ci sarebbero gravi conseguenze ambientali, anche se chi abita in zona ha riferito di un fortissimo odore, per tutta la notte. Nessun ferito, gli accertamenti proseguono.