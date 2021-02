Con l'esplosivo fanno saltare in aria il bancomat: banditi in fuga con 85.000 euro

Malviventi in azione al bancomat del Banco Bpm Credito Bergamasco di Via Milano a Chiari. Indagano i carabinieri

E' stato fatto esplodere poco prima dell'alba di sabato il bancomat della filiale del Banco Bpm Credito Bergamasco di Via Milano a Chiari. I malviventi sono entrati in azione col favore del buio: hanno piazzato in loco una carica di esplosivo che ha fatto letteralmente saltare in aria la cassa Atm.

E così il colpo è riuscito, purtroppo: i rapinatori hanno arraffato tutti i soldi – circa 85mila euro – e sono fuggiti. Sull'accaduto indagano i carabinieri, sopraggiunti sul posto quando l'auto di grossa cilindrata dei banditi si stava già allontanando: nonostante l'immediato inseguimento non sono riusciti a fermarla.



Ora i militari stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le varie tracce lasciate dai ladri sul luogo del delitto.