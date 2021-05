Donna cade nel canale, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Nonostante lo spavento e una ferita alla testa, nessuna conseguenza grave per la donna

Brutta disavventura per una donna di 77 anni, mercoledì 13 maggio, caduta nella seriola in viale Mellini a Chiari. Il fatto è accaduto verso le 17: la donna stava camminando con l’aiuto di un deambulatore accanto al muretto protettivo che separa il canale dal marciapiede, quando improvvisamente è volata nella roggia. Ancora da capire se la donna abbia semplicemente perso l’equilibrio o se il deambulatore abbia urtato contro il muretto.

I passanti hanno prontamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Chiari assieme ai sanitari dell'ambulanza di Rovato Soccorso. La 77enne non ha mai perso conoscenza, nonostante alcune ferite alla testa, ed è stata trasportata in codice giallo con l’elisoccorso al Civile di Brescia per accertamenti.