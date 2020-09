Chiari: addio al dottor Alessandro Braga, mercoledì il funerale

Lutto nel mondo della medicina per la scomparsa, all'età di 82 anni, del dottor Alessandro Braga, ex primario del pronto soccorso dell'ospedale Mellini di Chiari e successiva figura di primo piano in Chirurgia, quando divenne stretto collaboratore e uomo di fucina di Mario Guindani, primario di reparto dell'epoca.

L'amministrazione comunale, per voce del sindaco Massimo Vizzardi, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia: Braga lascia nel dolore la moglie Silvana, i figli Massimiliano e Floriana, che ha seguito le orme del padre ed è medico pediatra. Le esequie saranno celebrate alle 15 di mercoledì, nella chiesa parrocchiale.