Scarica 30 sacchi di rifiuti in campagna: dovrà pagarne il recupero

Ha abbandonato illecitamente in campagna ben 30 sacchi di immondizia, ma è stato prontamente individuato dalla Polizia locale e punito per il suo misfatto. Avviene a Chiari, in via Villasche.

Qui un cittadino di Palazzolo sull’Oglio (M. M.) nella giornata di sabato 10 dicembre non si è fatto scrupoli a gettare nel verde 30 sacchi di rifiuti. Già mercoledì 14 dicembre però, grazie al materiale trovato nei sacchi abbandonati e alle immagini di videosorveglianza, la Polizia locale di Chiari lo ha rintracciato: per lui è scattata la sanzione amministrativa e in più gli sono state addebitate le spese sostenute da "Chiari Servizi" per la rimozione di quella mole vergognosa di sporcizia.

«L’attività di controllo svolta dalla Polizia locale in collaborazione con i tecnici di Chiari Servizi sta dando i suoi frutti, anche mediante l’utilizzo di telecamere e videotrappole – ha commentato l’assessore ai rapporti con Chiari Servizi, Domenico Codoni –. In questo caso specifico, vogliamo anche ringraziare il cittadino clarense che ci ha inviato una tempestiva segnalazione sull’abbandono dei rifiuti in via Villasche: grazie a tutto ciò, è stato possibile intervenire con estrema velocità sia per il recupero e lo smaltimento dei sacchi, sia per l’identificazione del responsabile».