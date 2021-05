Sta per arrivare a casa, ma perde il controllo dell'auto e 'vola' nella scarpata

Tanta paura domenica 30 maggio per un uomo che, a bordo della sua auto, è uscito di strada a Chiari finendo in una scarpata lungo la Spbs11.

Erano passate da qualche minuto le otto e mezza quando l'uomo, a pochi metri dalla propria abitazione, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Le indagini sono ancora in corso ma sembra che non siano state coinvolte altre vetture.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto un’ambulanza, la polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia. Una volta estratto dall'abitacolo l’uomo è stato medicato: fortunatamente non ha riportato lesioni serie e non è stato necessario il trasporto in ospedale.