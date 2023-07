Uccisa da un albero mentre dormiva: così Chiara è morta a soli 16 anni

Si chiamava Chiara Rossetti e aveva solo 16 anni. È lei la vittima dell’ondata di maltempo, l’ennesima, che ha colpito il Bresciano e l’intera Lombardia nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio. La tenda nella quale dormiva insieme ad alcune amiche, nei boschi che sovrastano Corteno Golgi, è stata rasa al suolo da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento.

Per lei, che faceva parte del gruppo degli scout di Prestino (Como), non ci sarebbe stato più nulla da fare: quando i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e del Sagf della Guardia di finanza sono arrivati al campo base, che si trovava in località Palù, non hanno potuto far altro che recuperare la salma della giovanissima vittima, poi trasportata nella sala mortuaria del cimitero di Corteno Golgi. Illese, ma comprensibilmente sotto shock, le amiche che erano con lei nella tenda, allestita su una sorta di palafitta già esistente. Tutti i ragazzi della comitiva, in tutto una settantina, sono stati portati nella palestra del paese camuno dai vigili del fuoco che nella notte hanno evacuato un altro campo scout, sempre a causa del maltempo, in Val Dorizzo.

Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Corteno Golgi e Como, come l’intera nazione: "Voglio portare totale solidarietà alla famiglia della ragazza", ha detto ai microfoni di Rtl 102.5 la premier Giorgia Meloni. "Esprimo alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza di Regione Lombardia", si legge sui canali social ufficiali del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Gli accertamenti del soccorso alpino sono ancora in corso: proprio sulla base della relazione dei tecnici intervenuti sul luogo della tragedia la procura di Brescia potrebbe aprire un'inchiesta.