Dispersa nel lago da oltre due mesi: una raccolta fondi per continuare a cercare Chiara

Lo sguardo rivolto al lago, per interminabili ore, diventate giorni, settimane e infine mesi. Con la speranza che il Sebino restituisca il corpo della loro figlia di 20 anni, caduta dall’imbarcazione sulla quale si trovava con alcuni amici. I genitori di Chiara Lindl non si danno pace, così come i sommozzatori del gruppo volontari del Garda: a distanza di oltre due mesi dalla tragedia, avvenuta il primo settembre a largo di Pisogne, continuano a setacciare i fondali del lago d’Iseo per restituire il corpo della giovane turista tedesca alla sua famiglia.

Ad oggi sono 240 le ore impiegate, spalmate su 22 giornate e 800 le immersioni effettuate dai sub dell’associazione, gli unici a continuare a cerare il corpo della giovane dopo la conclusione, alla fine di settembre, delle operazioni condotte dai vigili del fuoco. “Questa è la ricerca più complicata che abbiamo mai affrontato, ma la speranza non è diminuita”, si legge sui canali social dei nucleo sommozzatori Gvg.

Proprio per sostenere i volontari "che dedicano il loro tempo libero e i loro soldi per dare alle famiglie, come la nostra, la speranza di poter seppellire a casa i loro cari tragicamente scomparsi", come scrivono i familiari di Chiara nell’appello, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. "Chiara era un raggio di sole: voleva studiare filosofia e aveva fatto i primi passi verso l'indipendenza trasferendosi nel suo primo appartamento tre settimane prima dell'incidente. Era semplicemente una persona felice", si legge ancora nell’appello.

A raccontare il drammatico incidente sono proprio i familiari: "quella sera Chiara si trovava sulla prua della barca sportiva in movimento ed è caduta improvvisamente in acqua. Le è stato fatale essere davanti:la barca stava navigando, era già buio e l'acqua in quel punto era molto profonda. Nonostante l'ampio intervento della polizia e dei soccorritori, Chiara non è stata trovata fino ad oggi. L’hanno cercata con elicotteri, barche, sub, sonar e telecamere subacquee. Centinaia di punti sono stati segnalati dal sonar come possibili siti di ritrovamento e successivamente sono stati esplorati con le telecamere in acqua.Il problema è che non si sa esattamente dove fosse il luogo dell'incidente e che l'acqua è molto profonda, circa tra i 100 e i 130 metri. Vicino al luogo dell'incidente un fiume si getta nel lago, portando una quantità incredibile di materiale organico, come alberi e rami. Inoltre, l'acqua in profondità è resa torbida dall'afflusso del fiume e la visibilità è limitata".