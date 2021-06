Uccisa dal cancro a soli 15 anni: il paese si stringe nel ricordo di Chiara

Di lei resteranno gli eterni sorrisi, la spensieratezza della giovane età che l'ha accompagnata anche nei momento più bui: aveva soltanto 15 anni. Tutto il paese si ferma, martedì pomeriggio, per salutare Chiara Fappani: anche il parroco, don Piero, ha sospeso le attività del grest estivo e invita tutti “a unirsi alla preghiera”.

Da più di due anni la piccola Chiara lottava con il cancro, a cui purtroppo si è dovuta arrendere. La piangono mamma Cosetta e papà Massimo, la sorella Laura, i nonni, gli zii e i cugini, oltre ai suoi tanti, tantissimi amici.

I funerali saranno celebrati alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Quinzano d'Oglio, dove Chiara abitava, partendo in macchina dalla Casa funeraria Ranzetti di Via Pieve. La famiglia non chiede fiori, ma di devolvere eventuali offerte all'Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro.