Chiara è morta a soli 21 anni dopo 6 mesi in ospedale

Un male oscuro di cui per ora non si conoscono le cause si è portato via la giovanissima Chiara Danieli di Gavardo: è morta venerdì sera al Civile di Brescia, aveva solo 21 anni. Dalla fine di ottobre era ricoverata nel reparto di Seconda Rianimazione: questo a causa di una crisi avuta in casa da cui non si era più ripresa. Dopo un lungo periodo di sedazione indotta, si era risvegliata da poche settimane: ma dopo mesi di sofferenza il suo fisico era debilitato e indebolito, e venerdì si è spenta in ospedale.

Giovedì a Gavardo i funerali

La salma riposa alla Domus Aurora di Gavardo, già sottoposta ad autopsia: sarà possibile visitare la camera ardente martedì e mercoledì dalle 8 alle 20. Giovedì pomeriggio è in programma il funerale, alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese: si proseguirà poi per il cimitero locale. Lascia nel dolore la madre Nadia, il padre Mauro, il fratello Simone con Jessica, i nonni Battista, Maria e Oliva, gli zii e i cugini. La famiglia ringrazia i medici e tutto il personale della Seconda Rianimazione del Civile “per l’assistenza e le premurose cure prestate”.

Campionessa di karate

Si uniscono al cordoglio della famiglia anche l’Ad Basket Gavardo, la squadra per cui (e per tanti anni) aveva giocato Simone Danieli, fratello di Chiara, e l’Aishin Dojo, la società sportiva di karate di cui Chiara aveva fatto parte per lungo tempo. Con l’Aishin Dojo di Gavardo aveva vinto medaglie, nelle categorie giovanili, ai campionati italiani, europei e mondiali.

I più recenti nel 2019 quando vinse la medaglia d’oro agli Europei juniores in Montenegro e il bronzo ai Mondiali juniores in Repubblica Ceca, in entrambi i casi nel kata a squadre e a fianco delle amiche Giorgia Longhena e Valentina Podavini di Muscoline. Dal 2017 Chiara Danieli era cintura nera di karate. Si era diplomata al Lunardi di Brescia, ora frequentava l’università a Verona.