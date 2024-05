La villa, gli orologi di lusso e i negozi in tutta Italia: chi è l'imprenditore arrestato per frode

Si chiama Chen Wen Xu l'imprenditore cinese arrestato dalla Guardia di Finanza nella mattina di oggi (giovedì 16 maggio) per frode fiscale. Ma è noto come mister Aumai - sua infatti la nota catena di negozi sparsi in ogni angolo dello Stivale - o più semplicemente come "Sandro". In Italia da oltre 30 anni, il suo quartier generale è da sempre la nostra città. Risiede in una lussuosa villa a Calcinato, che ora è finita nelle mani degli inquirenti: all'imprenditore e ai suoi collaboratori finiti dell'inchiesta sono infatti stati sequestrati ben 6 milioni di euro. Una cifra pari ai profitti illeciti ipotizzati, che sarebbero stati realizzati attraverso un vorticoso giro di fatture false, grazie al coinvolgimento di 20 imprese "cartiere".

L'imprenditore asiatico era già finito sotto i riflettori della stampa bresciana, ma per ben altre ragioni: nel 2018 si era infatti aggiudicato all'asta - per un milione e 200 mila euro - un ramo della storica società Carnevali. Ma il rilancio e la rivisitazione del brand non aveva dato i risultati sperati: dopo un breve periodo so arrivò alla chiusura definitiva della sede storica. Il maxi store di via Cefalonia è stato poi nuovamente venduto all'asta, per 3,5 milioni di euro, e poi acquisito dalla società immobiliare Colline Toscane che ne ha avviato il progetto di recupero per trasformalo in un supermercato. Il nuovo store griffato Italmark ha aperto lo scorso marzo.



Poche ore fa per il 50enne si sono aperte le porte del carcere e molti dei suoi beni, così come i conti correnti, sono finiti nelle mani degli inquirenti. Oltre alla villa di Calcinato sarebbero stati sequestrati orologi di lusso per circa 40 mila euro.