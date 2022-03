Quando Carol parlava di violenza sulle donne: "L'ho vissuta sulla mia pelle"

E' passato più di un anno: era la fine del 2020 quando Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie – la ragazza uccisa e fatta a pezzi dall'ex fidanzato Davide Fontana: il corpo è stato ritrovato a Borno – aveva pubblicato un video per parlare di violenza sulle donne, pubblicato su Facebook dalla trasmissione radiofonica Flash di Radio Busto Live. Nel video la giovane Carol parla della violenza, “un tema che mi sta molto a cuore e che ho vissuto personalmente: parlo della violenza fisica ma anche psicologica, che ti distrugge emotivamente”.

Lo sfogo di Carol

Racconta anche della sua esperienza di mamma: “Spesso manca anche il rispetto tra donne, e anche questa è una forma di violenza psicologiche. Le altre mamme, le altre donne sono sempre pronte a giudicare. Che sia perché allatti oppure no, o perché non fai determinate cose: mi è stato detto che non sono una brava madre perché mi piace viaggiare, anche senza mio figlio, o perché magari faccio delle foto provocanti. Noi donne, purtroppo, e le mamme in primis, siamo sempre pronte a giudicare le altre se fanno delle scelte non convenzionali, diverse dal solito: e questo non è giusto, almeno tra noi dovremmo andare oltre i pregiudizi”.