Scivola e precipita in un dirupo: morta una giovane donna

Una donna di 31 anni, di casa a Montichiari, è morta in un tragico incidente in montagna. Il dramma poco dopo le 12 di sabato in Valsaviore, nella zona del Passo Ignaga, a circa 2300 metri di quota, in territorio di Cevo.

La 31enne era partita con un’altra persona dal rifugio Maria e Franco ed era diretta verso la Val Adamé: avrebbe perso l’equilibrio finendo per precipitare nel vuoto per diversi metri. L’altro escursionista ha immediatamente dato l’allarme: la centrale operativa ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio e le squadre territoriali della V delegazione Bresciana, stazione di Media Valle Camonica, del soccorso alpino.

Il corpo della giovane donna è stato trovato in un dirupo e poi recuperato con il verricello dall’elicottero del Cnsas. Una volta a bordo del mezzo di soccorso, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della 31enne. Illesa l’altra persona che era con lei: è stata accompagnata a Valle di tecnici del soccorso alpino.