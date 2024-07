Azzannata al volto da un pitbull: donna soccorsa dall'eliambulanza

Una donna di 57 anni è stata portata in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a seguito dell'aggressione di un pitbull avvenuta verso le 13.20 di oggi (martedì 9 luglio) in via Roma a Cevo, in pieno centro al borgo della Valsaviore.

Da quanto ricostruito finora, sembra che la 57enne sia stata azzannata al volto dall'animale (tenuto al guinzaglio dal padrone), dopo che si era piegata in avanti per accarezzarlo. La donna ha riportato lesioni lacero-contuse, ma non è in pericolo di vita: il ricovero nel nosocomio orobico è avvenuto in codice giallo.

Oltre all'elisoccorso, sul posto sono intervenute un'auto medicalizzata e un'ambulanza della Croce Rossa. Per far luce su quanto accaduto, e accertare eventuali responsabilità, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Breno.