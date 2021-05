Tragedia in montagna: precipita nel burrone e muore a 41 anni

Un'altra tragedia in montagna, l'ennesima in queste ultime settimane. Un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita in luogo impervio, in territorio di Ceto, lungo la strada che porta in Val Paghera. Intorno alle 18 è stato lanciato l'allarme.

Sul posto si segnala l'intervento della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino, stazione di Breno, con il supporto dell'elicottero di Areu, decollato da Bergamo, e di un'ambulanza.

Niente da fare, purtroppo: il 41enne era già morto, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica è in corso di accertamento. Non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo.