Una scazzottata in piena regola, con l’asfalto che si trasforma in un ring. Un incontro di boxe sotto gli occhi esterrefatti dei passanti, andato in scena fuori da un’abitazione di via Nazionale a Ceto. Protagonisti del parapiglia due ragazzi di 21 e 22 anni che si conoscono da tempo: ad accendere la scintilla, pare, futili motivi.Â

L’episodio nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre. Le urla e poi le botte: i due si sarebbero picchiati senza esclusione di colpi. Poco prima delle 21 scatta quindi  la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sul posto arrivano i carabinieri e due ambulanze: i due ragazzi vengono riportati alla calma, prima che la situazione degeneri ulteriormente, e  poi medicati dai volontari di Camunia Soccorso.Â

Per entrambi, per fortuna, escoriazioni e contusioni non gravi, ma scatta comunque la corsa in ospedale per le medicazioni del caso: uno viene trasportato all’ospedale al noscomio di Esine, l’altro a quello di Edolo. Ancora da chiarire le ragioni all’origine dell’episodio: quello che è certo è che i due giovani se le sono date di santa ragione, colpendosi con calci e pugni prima dell’arrivo sul posto dei militari. Â

Non si esclude che a far surriscaldare gli animi sia stato qualche bicchiere di troppo. Nessuna indagine in corso, al momento: le lesioni riportate dai due ragazzi sono infatti troppo lievi per far scattare un’inchiesta d’ufficio, ma - se lo riterranno opportuno - potranno sporgere denuncia.Â

Â