Una vita dietro il bancone: lutto per la morte di Cesira, storica commerciante

Due paesi in lutto per la scomparsa di Cesira Pezzoli, nota anche come Ira: è morta a 71 anni dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo. La piangono il marito Giacomo Baronio (tutti in realtà la conoscevano con il cognome del congiunto) e i figli Francesco, Gianmaria con Chiara, Riccardo e Caterina.

La famiglia ringrazia in particolare don Valerio e le signore Elena ed Elisa “per l'amorevole assistenza”. La salma riposa nella Casa del commiato di Via Corridoni a Orzinuovi, il suo paese d'origine: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dello. E' qui che si era trasferita ormai da decenni, dopo aver sposato l'amato Cesare.

Insieme avevano aperto uno dei primi supermercati del paese, ma che era ancora un negozio di vicinato (attrezzato con cartoleria, ricevitoria del lotto e tabaccheria). Una vita dietro il bancone, ma pure sempre impegnata nella sua comunità: dall'associazione aeronautica fino alla prima squadra di calcio femminile, fondata negli anni Settanta.