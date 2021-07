La corrente si alza, bloccati in mezzo al fiume: salvati dai Vigili del Fuoco

Una storia a lieto fine quella dei due ragazzi che ieri, martedì 6 luglio, sono rimasti bloccati su un isolotto lungo il fiume Oglio a Cerveno. Erano circa le 19.30 quando due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per metterli in salvo: i due giovani qualche ora prima avevano raggiunto le sponde del fiume per gustarsi qualche ora di sole sostando su un isolotto di ghiaia, ma quando la corrente si è alzata non sono più stati in grado di raggiungere la riva.

La chiamata è scattata dalla centrale operativa: sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco insieme al personale fiuviale. Per raggiungere i due i pompieri hanno utilizzato un gommone da rafting. Una volta recuperati sono stati trasportati a riva e messi in sicurezza.