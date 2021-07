Maestra e sindaco di Cerveno, addio ad Anna Bonfadini: venerdì il funerale

Scomparsa all'età di 83 anni, Anna Bonfadini, maestra per oltre 30 anni e sindaco per cinque mandati.

Maestra per oltre 30 anni, con una forte passione per la politica e il suo paese: si è spenta all’ età di 83 anni Anna Bonfadini, sindaco di Cerveno per cinque mandati dal 1980 ai primi anni 2000, e insegnante delle scuole elementari dal 1966 al 1998. In passato aveva ricoperto il ruolo di assessore alla cultura in Comunità montana e negli ultimi anni era stata referente per la Casa Museo.

Sempre gentile e raffinata, Anna è ricordata per la sua saggezza, la passione per la cultura e la ricerca del bello, ma anche per la determinazione e il profondo rispetto dei ruoli istituzionali. Amava Cerveno e i suoi abitanti, dedicando la sua vita alla crescita civile e culturale dei suoi concittadini.

Tutta la comunità piange la sua scomparsa. La salma si trova nella sala del commiato di Niardo, in Via Camporotondo 1/C. I funerali saranno celebrati alle 16 di oggi, venerdì 30 luglio, nel cimitero di Cerveno.