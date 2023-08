Dalla villa romana finita sott'acqua, al crollo del soffitto della farmacia comunale, passando per le cascate d'acqua nel parcheggio del centro commerciale Le Vele e per i tanti negozi allagati: non si contano i disagi (e i danni) causati dal nubifragio che si è abbattuto su Desenzano del Garda nel pomeriggio di lunedì.

A questi si è aggiunge l'allagamento – nei pressi della trattoria La Rossa – del sottopasso che collega Centenaro a Desenzano, dov'è ora presente una deviazione per i lavori della tav: a causa delle forti precipitazioni, si è formato un vero e proprio lago di acqua e fango.



Non c'è pace per gli abitanti della piccola frazione di campagna, che già da settimane fanno i conti con Via Lavagnone chiusa al traffico in direzione Lonato: "Se volevano di nuovo chiuderci in casa, ce l'hanno quasi fatta", è il commento sprezzante di un residente.