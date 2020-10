Follia di un imprenditore: scarica un container di amianto e se ne va

Incredibile ma vero, ha cercato di nascondere un container di rifiuti (esatto: un container) nell’isola ecologica, sperando di non essere beccato: ma la sua mossa furtiva - si fa per dire - non poteva rimanere inosservata. In pochi giorni è stato infatti riconosciuto e denunciato alla Procura per abbandono di rifiuti (tra l’altro speciali e anche pericolosi).

Succede a Cellatica, dove un imprenditore del settore dell’edilizia - residente a Gussago - ora dovrà vedersela con la giustizia. Qualche giorno fa si è presentato, con il suo camion, al centro di raccolta: ha approfittato dell’accesso di un residente per infilarsi all’interno, dove ha poi repentinamente sganciato il container e se n’è andato.

Beccato dalla Polizia grazie alle telecamere

Gli addetti dell’isola hanno subito notato l’anomalia, e verificato cosa ci fosse dentro: il cassone era stato riempito in gran parte di amianto, ma anche di plastica, inerti, scarti di edilizia e altro. La segnalazione al Comune ha fatto subito scattare le indagini della Polizia Locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno individuato l’imprenditore grazie alle telecamere di sorveglianza del centro di raccolta, e poi ricostruito il percorso del camion, fino ad arrivare alla sua azienda. Di fronte all’evidenza, pare che l’uomo abbia ammesso le sue responsabilità: ma non sono bastate le scuse ad evitargli una denuncia.