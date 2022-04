Una vera e propria istituzione: il paese piange la 'sua' amata postina

E' morta a 89 anni Celestina Emer, che per tutto il paese era una di famiglia: per quasi 40 anni è stata l'unica postina di Caino, sempre precisa e puntuale nelle consegne di pacchi e lettere. Ormai da qualche tempo si godeva la meritata pensione, ma non è mai rimasta con le mani in mano: per decenni è stata la custode (volontaria) del Santuario della madonna delle fontane, e si era pure occupata della gestione del circolo Acli.

La salma riposa alla Casa funeraria La Cattolica di Nave, in Via Don Filippo Bassi: i funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Zenone a Caino. Non si era mai sposata, ma ha vissuto nell'abbraccio di familiari e nipoti: era la zia del noto scrittore Flavio Emer, scomparso nel 2015.