Una maestra amorevole e paziente, che ha vissuto a lungo per prendersi cura dei suoi piccoli alunni. Celestina Bettinzoli si è spenta nei giorni scorsi, all’età di 89 anni. Per tantissimi anni è stata la guida - attenta e paziente - dei bambini della scuola dell’infanzia del quartiere cittadino di San Polo, dove aveva insegnato per decenni.

Una vita per i bambini, sulle orme di Maria Montessori: pedagogista ed educatrice alla quale la maestra Celestina si è sempre ispirata, diventando una delle prime insegnanti ad applicare il metodo - basato sull’osservazione e l’ascolto dei bisogni del bambino - montessoriano in città.

Una maestra dolce e gentile, ma anche piena di vitalità e solare: il suo sorriso è impresso nella memoria degli alunni di un tempo, che, insieme agli ex colleghi, la ricordano con affetto. Oltre agli ex alunni, la piangono la sorella Maria Rosa e i nipoti Roberto, Fabio e Marco.

Il funerale è stato celebrato, nella mattinata di oggi (venerdì 15 marzo), nella chiesa della Parrocchia di S.Gaudenzio a Mompiano, quartiere cittadino dove la maestra viveva da sempre.