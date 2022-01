La terra trema, una voragine di 7 metri appena fuori casa: famiglia evacuata

La terra trema, poi un boato: in pochi attimi, tra Campolongo e Deria di Cedegolo, sabato sera si è aperta una voragine larga tra i 6 e i 7 metri, e profonda almeno un paio, tanto da inghiottire anche le piante. Tutto questo a poca distanza dall’abitazione di una giovane coppia, costretta a lasciare la propria casa fino a nuovo ordine, per motivi di sicurezza: hanno passato la notte in un’altra abitazione di loro proprietà, a Cerveno.

Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma la circostanza ha fatto inevitabilmente scattare l’allarme. Sul posto, oltre ai carabinieri, ai mezzi di soccorso e pure il sindaco Andrea Pedrali, si sono precipitati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Edolo e Darfo Boario Terme.

Il dissesto statico

I Vigili del Fuoco riferiscono di essere intervenuti per via di un “dissesto statico” tra le località di Campolongo e Deria, a Grevo di Cedegolo: “A scopo precauzionale – si legge – è stata fatta evacuare una famiglia che si trovava a poche decine di metri all’interno di un abitato rurale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cedegolo e il sindaco”. Gli approfondimenti proseguono anche in queste ore.