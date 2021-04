Il cane scappa sui binari, lei lo insegue: travolta dal treno in corsa

A Cedegolo una donna urta contro il treno e cade sulle rotaie: immediati i soccorsi, non è in pericolo di vita

Il miracolo dopo il dramma: una storia a lieto fine, salvo il cane e salva la padrona (anche se gravemente ferita). A Cedegolo, intorno alle 17 di giovedì, una donna (L.G. le iniziali) di 41 anni residente a Sellero era ferma con il suo cane su una panchina all’esterno della stazione ferroviaria. Improvvisamente l’animale è sfuggito dal suo controllo, proprio mentre stava arrivando un treno. La donna ha iniziato ad inseguirlo, finendo per urtare contro il convoglio in movimento (e in frenata). L’impatto violento l'ha scaraventata a terra, sulle rotaie, procurandole diverse ferite a gambe e braccia. Il conducente del treno, in partenza da Brescia alle 15.07 e diretto a Edolo, ha fermato prontamente la macchina salvando così la donna.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: due ambulanze, una dell’ospedale di Edolo e una camuna, e l'eliambulanza decollata da Brescia. Dopo essere stata immobilizzata, la donna è stata condotta al campo sportivo di Sellero per poi essere trasportata in elicottero al Civile, in codice rosso. A far luce sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri di Breno. E' ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non pochi i disagi per i passeggeri del treno: hanno raggiunto la loro destinazione a bordo di un autobus.