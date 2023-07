Incidente sui binari: operaio viene investito dalla motrice di un treno

Infortunio sul lavoro nella mattina di oggi, luendì 24 luglio, lungo i binari della Brescia-Iseo-Edolo: stando alle prime informazioni trapelate, un operaio di 29 anni che stava effettuando dei lavori di manutenzione è stato investito dalla motrice di un convoglio. È successo nei pressi di una galleria, in territorio di Cedegolo, verso le 11.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre a squadra dei vigili del fuoco. Per fortuna, le condizioni del giovane lavoratore non sarebbero critiche: dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale di Esine e poi ricoverato in codice giallo.

L’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto sono al vaglio degli ispettori di Ats (servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e dei carabinieri, che sono sul posto per gli accertamenti del caso.