Treno deragliato, 12 persone a bordo: circolazione ancora sospesa

Resterà chiusa fino a nuovo ordine, e fino alla completa messa in sicurezza, la tratta ferroviaria tra Edolo e Cedegolo dove mercoledì all'alba è deragliato il treno numero 1917, partito da Edolo alle 5.54. Come riporta Ferrovienord, poco dopo le 6 il convoglio ha urtato un masso franato dalla montagna, all'imbocco della galleria prima della stazione di Cedegolo.

Il macchinista ha azionato il freno di emergenza rallentando il convoglio: i passeggeri a bordo, in tutto una dozzina, sono stati fatti scendere dal treno ed evacuati verso le stazioni di Cedegolo e Malonno. Ci sono anche alcuni feriti, sarebbero almeno 7, fortunatamente in modo lieve. Sono ancora in corso le attività per liberare la linea e valutare i danni all'infrastruttura e lo stato del versante roccioso.

Circolazione ancora sospesa

Trenord fa sapere che il collegamento fra le stazioni di Edolo e Cedegolo (sulla linea Brescia-Iseo-Edolo) è ancora sospeso, ma sarà garantito da bus sostitutivi: sul resto della linea, invece, i treni continuano a circolare. “Le modifiche alla circolazione – si legge in una nota – permarranno fino a diverso provvedimento da parte del gestore dell'infrastruttura. Eventuali ulteriori provvedimenti, che potrebbero rendersi necessari nei prossimi giorni, saranno comunicati nelle pagine della linea sul sito trenord.it e sulla app Trenord”.