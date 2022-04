Notte di festa con gli amici, ragazzo collassa al limite del coma etilico

Esperienza da dimenticare per un 23enne, finito in ospedale verso le 2.40 della notte tra domenica e lunedì: a causa del troppo alcol ingerito in compagnia degli amici, il ragazzo è collassato in via Sandro Pertini a Cazzago San Martino, nei pressi dell'uscita di una nota discoteca. E' stato quindi necessario l'intervento di un'ambulanza.

Arrivata sul posto, l'équipe di sanitari è stata costretta a caricarlo sulla barella, in quanto – al limite del coma etilico – non si reggeva in piedi e necessitava una terapia a base di flebo; è stato quindi condotto Sant'Anna di Brescia per ricevere le cure del caso.

Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma grande è stato lo spavento fatto passare ad amici e genitori, subito avvertiti di quanto accaduto.