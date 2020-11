Tragedia in un cantiere stradale sulla Provinciale 19: muore giovane operaio

Tragedia in un cantiere sulla Provinciale 19 in territorio di Cazzago San Martino. Un operaio di 42 anni, impegnato nei lavori di sistemazione della strada, è deceduto in seguito a un drammatico infortunio. È accaduto verso le 10.30 di lunedì e sul posto si sono precipitate un’ambulanza del soccorso pubblico Franciacorta e un’automedica. Inutili purtroppo gli sforzi dei sanitari del 118: per il giovane lavoratore, di cui al momento non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto che è al vaglio dei Carabinieri di Gardone Valtrompia e dei tecnici Ats del servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Stando a una prima ricostruzione il 42enne si sarebbe trovato fra il suo camion e una ruspa che faceva manovra e sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi.