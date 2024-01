"Hanno accoltellato un uomo": allarme dal piazzale di un hotel, ma la verità e un’altra

Una richiesta d’aiuto allarmante al numero unico per le emergenze, quella arrivata nel cuore della notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio. "Un uomo è stato accoltellato", avrebbe riferito chi era dall’altro capo del telefono agli operatori del centralino del 112, richiedendo l’immediato intervento delle ambulanze e dei carabinieri nei pressi di un hotel di via Pertini a Cazzago San Martino.

La macchina dei soccorsi, come accade in questi casi, si è messa in moto in modo repentino. Sul luogo della segnalazione si sono precipitati i carabinieri di Gardone Val Trompia, seguiti da un’ambulanza. Una volta sul posto, però, i soccorritori e i militari non hanno trovato nessun ferito e nemmeno armi da taglio.

In pochi istanti si sarebbe tutto chiarito: nessuna aggressione a colpi di coltello, ma solo una lite tra due uomini al culmine della quale uno dei due sarebbe stato raggiunto al volto da un pugno. Nessuna corsa in ospedale o indagine in corso: il caso si è chiuso con l’ invito dei carabinieri ai due ‘contendenti’ a sporgere querela, qualora lo ritenessero necessario.