Colleghi si picchiano in azienda: arrivano ambulanze e carabinieri

Una lite furibonda: parole grosse e poi lo scambio, a quanto pare reciproco, di colpi proibiti. Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 dicembre, i carabinieri sono dovuti intervenire in un’azienda di via Sandro Pertini a Cazzago San Martino per una violenta discussione scoppiata tra due colleghi.

All’origine dell’animato diverbio, pare, questioni lavorative. Tra i due uomini - di 58 e 40 anni - sarebbero volate parole grosse, poi sarebbero passati alle vie di fatto e si sarebbero picchiati. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 17: sul posto, oltre ai militari che hanno placato gli animi e ricostruito la vicenda, sono intervenute due ambulanze.

Entrambi avrebbero riportato lievi contusioni e sono stati accompagnati al pronto soccorso - uno a Chiari, l'altro a Ome - per gli accertamenti del caso. Il ricovero per tutti e due è avvenuto in codice verde. Resta da vedere se la vicenda si concluderà qui o se i due decideranno di passare alle vie legali, sporgendo denuncia.