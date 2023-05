Bimbo si sporge dal balcone di casa e precipita dal secondo piano

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Cazzago San Martino, per un bambino di 4 anni precipitato dal balcone dell'abitazione di famiglia, situata al secondo piano di una palazzina. Fortunatamente, il piccolo è caduto nel giardino sottostante: erba e terreno hanno attutito l'impatto.

Mamma e papà, in quegli istanti, erano fuori casa. Il bimbo era stato affidato alla sorella di 23 anni, che l'ha perso di vista per pochi istanti. Un vicino ha assistito alla scena e ha chiamato il 112: sul posto si è subito precipitata un'ambulanza, che l'ha poi portato al Pediatrico del Civile per tutti gli accertamenti del caso. Quasi per miracolo, non ha riportato gravi lesioni.