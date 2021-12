Cazzago San Martino: addio a Ivan Bertoli, storico ambulante di frutta e verdura

Cazzago San Martino piange l'improvvisa scomparsa di Ivan Bertoli, morto prematuramente all'età di 51 anni nella notte tra mercoledì e giovedì.

Bertoli era molto conosciuto per la sua attività di ambulante nei mercati di paese delle Franciacorta (e non solo), girati in lungo e in largo per oltre 30 anni col suo banco di frutta e verdura.

Le esequie sono state celebrate sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Cazzago, alla presenza di una folla commossa.