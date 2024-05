Rapina a mano armata nella notte: svuotata la cassaforte, banditi in fuga

Rapina a mano armata nella notte alla sala slot e scommesse Admiral di Via Sandro Pertini a Cazzago San Martino: un commando di tre banditi (e probabilmente un quarto ad aspettare all’esterno) ha fatto irruzione poco prima dell’orario di chiusura, minacciando i presenti e forzando infine una cassaforte interna al locale.

Armati di spranghe e bastoni

Su quanto accaduto stanno già indagando i carabinieri: i rapinatori sono in fuga – sono scappati a bordo di una Opel – e l’allerta è stata diffusa in tutta la provincia di Brescia e in Lombardia. I ladri sarebbero entrati in azione a volto coperto, a quanto pare armati di spranghe e bastoni (e forse altro): la buona notizia è che nessuno tra i dipendenti del locale è rimasto ferito o coinvolto.

Non è ancora stato quantificato il bottino, ma si stima un colpo da (almeno) migliaia di euro. I militari stanno lavorando per raccogliere quanto di più utile alle indagini: sono già stati sentiti i dipendenti di Admiral, i primi ad allertare il 112, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, dentro e fuori la sala slot.