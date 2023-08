Raffica di furti nelle abitazioni: il paese preso di mira dai ladri

Sarebbero almeno 15 i furti in casa, tentati o riusciti, negli ultimi giorni a Cazzago San Martino. Come scrive Bresciaoggi, i colpi sarebbero ad opera di una sola banda di professionisti, composta da almeno tre malviventi, che in particolare avrebbe preso di mira Via Roma, nel capoluogo, e la frazione di Barco.

Raffica di furti

I ladri avrebbero colpito tra sabato e domenica, sia di giorno che con il buio: approfittando magari delle abitazioni vuote dei residenti in ferie. I loro movimenti sono stati filmati da alcune telecamere di videosorveglianza privata: immagini e video sono già stati consegnati ai carabinieri, che stanno indagando.

Furti in alcuni casi solo tentati ma, purtroppo, anche riusciti: quando il colpo riesce i banditi mettono a soqquadro le abitazioni, svuotando e ribaltando armadi, cassetti e intere stanze. Nelle case svaligiate sono spariti gioielli, orologi, soldi in contanti, apparecchiature elettroniche: ma il bilancio è ancora provvisorio.