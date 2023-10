Lupo investito e ucciso sulla Provinciale: "Avvistati altri esemplari"

Lupo investito e ucciso lunedì mattina sulla Strada provinciale 14 a Cavriana. A quanto pare travolto da un'auto, è stato trovato senza vita intorno alle 7.30: la Polizia Provinciale di Mantova è intervenuta sul posto non appena ricevuta la segnalazione. La carcassa è stata portata all'Istituto zooprofilattico per gli adempimenti del caso.

Un incontro informativo

La Provincia di Mantova, in collaborazione con la Regione, sta organizzando un incontro informativo sul lupo, di cui è stata segnalata la presenza anche di altri esemplari. “Proprio per aiutare a conoscere meglio questo animale – si legge in una nota – si sta pensando a questo momento di approfondimento con esperti, rivolto principalmente agli amministratori locali e agli iscritti alle associazioni del mondo agricolo e venatorio, ma aperto a tutta la cittadinanza. L'obiettivo è fornire informazioni più dettagliate, per spiegare dove è stata segnalata la presenza di lupi e il comportamento da tenere in caso di avvistamenti”.