Giovane mamma precipita dal cavalcavia: è stata uccisa dal compagno

La svolta nelle indagini è arrivata poco fa: la giovane donna che nella notte tra martedì e mercoledì è precipitata da un cavalcavia dell'autostrada A4 non si è tolta la vita ma è stata uccisa dal compagno. Il dramma si è consumato intorno alle 4 del mattino in territorio di Vigonza, provincia di Padova: la donna, che pare fosse residente a Brescia, è precipitata nel vuoto e sarebbe stata pure investita.

Il fidanzato è accusato di omicidio

La vittima è Giada Zanola, 34 anni, mamma di un bimbo di 3 anni: originaria di Stra, provincia di Venezia, da tempo abitava a Vigonza con il compagno Andrea Favaro, 39 anni, già in stato di fermo e ora accusato di omicidio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine – sul posto per i primi rilievi la Polizia Stradale e la Scientifica – l'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite che i due hanno avuto proprio mentre si trovava sul ponte sopra la A4, poco lontano dalla loro abitazione.

La donna potrebbe essere stata spinta e precipitata nel vuoto: la 34enne sarebbe morta le lesioni da caduta ma probabilmente è stata anche investita. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Mattinata complicata dal punto di vista della viabilità: a seguito della tragedia, fino a 15 chilometri di coda in autostrada, in direzione Venezia.