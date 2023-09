Morta commerciante di paese: Caterina lascia figlio e marito

“Ci resterà sempre nel cuore la sua gentilezza e il suo dolce sorriso". Così si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio per la morte di Caterina Martinetti che riempiono le bacheche social di Desenzano. Nota e stimata commerciante dalla cittadina gardesana, gestiva da decenni la pelletteria di famiglia situata in pieno centro. Un’attività storica, la serranda si alzò per la prima volta bel 1947, punto di riferimento per generazioni di desenzanesi come per i turisti: una vera e propria Mecca per gli amanti delle borse e delle valige.

Caterina Martinetti si è spenta nei giorni scorsi a 66 anni: da tempo combatteva contro un brutto male che alla fine se l’è portata via. "Una donna semplice, dolce e gentile con tutti: era difficile non volerle bene", la descrivono in paese. Tutta la comunità si sta stringendo attorno ai familiari di Caterina, che lascia nel dolore il marito Alessandro, il figlio Luca, gli adorati nipoti e il fratello Giovanni.

La cerimonia funebre è stata fissata per le 16 di domani (giovedì 7 settembre): decine e decine di persone affolleranno il Duomo di Desenzano per l’ultimo saluto.