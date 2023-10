Dirigente sportiva e mamma di tre figli: tutto il paese piange Caterina

Una donna e una mamma generosa; una persona gentile, disponibile e corretta. È così che Caterina Bonsi viene ricordata a Gardone Val Trompia, paese dove la 66enne era cresciuta e aveva a lungo vissuto. Si è spenta nei giorni scorsi, dopo aver lottato contro una terribile malattia che se l'è portata via in pochi mesi, strappandola all'affetto degli amati figli e nipoti.

Una vita non semplice quella di Caterina, costellata di gravi lutti: rimasta vedova quando aveva poco più di 40 anni, aveva cresciuto da sola quattro figli, trasmettendo a ciascuno di loro la passione del defunto marito per le moto da enduro. Nel 2020 la più terribile delle tragedie per un genitore: aveva dovuto affrontare la prematura scomparsa del figlio Carlo, ucciso da un malore improvviso a soli 41 anni.

Da qualche tempo la 66enne viveva a Bergamo e ricopriva il ruolo di direttrice sportiva della scuderia Fulvio Norelli, per la quale corrono anche i figli Alberto e Maurizio.

Il commosso ricordo sui social

"Ha accompagnato, in giro per l’Italia e all’estero, tutti i nostri piloti, ne ha curato con competenza ed esperienza le iscrizioni alle gare, l’abbigliamento tecnico, la logistica e il vettovagliamento, tanto che le tavolate imbandite alle assistenze in gara sono diventate proverbiali, frequentate e apprezzate da tutti i piloti. L’animo generoso di Caterina e la sua presenza ci mancano già da ora e vogliamo ricordarla sorridente", si legge sui canali social della scuderia Norelli.

L'ultimo saluto

Oltre ai figli Alberto e Maurizio, lascia nel dolore la figlia Laura, sei nipoti, la mamma Paolina, i fratelli Dario e il compagno Massimo. Una folla commossa di persone è attesa per l'ultimo saluto: il funerale sarà celebrato alle 16 di oggi, martedì 10 ottobre, nella chiesa del convento di Gardone Val Trompia.